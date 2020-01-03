Başkan Özlü TÜGVA Genel Kuruluna Katıldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TÜGVA Düzce 2. Olağan Kongresine katıldı. Yeni vakıf başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin seçildiği toplantıda konuşan Başkan Özlü “Hedefimiz yeni istihdam alanları oluşturarak Düzce’de işsizlik sorununu bitirmek” dedi.

TÜGVA Düzce İl Temsilciliği 2. Olağan Kongresi yapıldı. Yeni il başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıya Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, vakıf üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü STK’ların önemine değinerek gençlerin çok çalışması gerektiğine vurgu yaparak “Sivil Toplum Kuruluşları, bizler için bulunmaz bir iletişim köprüsüdür. Bu köprü, hedef kitlemize; gençlerimize, kadınlarımıza ve hatta çocuklarımıza ulaşmamızı, onların bizden beklentisini öğrenmemizi sağlar. TÜGVA da tüm Türkiye’de oturmuş teşkilat yapısı, kurulduğu günden bu yana değişmeyen misyon ve vizyonu ile ülkemizdeki sayılı sivil toplum kuruluşlarından birisidir. Sevgili gençler; gün çalışma günüdür, okulunuzda, kütüphanede, sivil toplum kuruluşlarında, evinizde çalışacaksınız. Bitip, tükenmek bilmeyen bir azimle okuyacak, öğrenecek, düşünecek ve eyleme geçeceksiniz. Hedefleriniz olacak, hayalleriniz olacak. Hayallerinizi eyleme geçirmek, gerçekleştirmek için daha çok okuyacak daha çok çalışacaksınız. Sizler gerek Düzce’nin gerekse Türkiye’nin geleceğini belirleyecek olanlarsınız. Biz de Düzce Belediyesi olarak gençlerimize, geleceğimize yani sizlere büyük bir önem veriyoruz. Bu kapsamda 2020 yılında hayata geçireceğimiz Millet Bahçesi projemiz içerisinde sizler için kütüphaneler, yaşam alanları ve sosyal mekanlar planladık” dedi.



“Marmara bölgesi OSB’leri ile toplantı yapacağız”

Düzce’de gençlerin en büyük çekincelerinden birinin işsizlik sorunu olduğunu ifade eden Başkan Özlü, istihdam projelerinden bahsederek şunları söyledi: “Ülkemiz ve memleketimiz için düşünen, üreten ve kendisi ile birlikte geleceğimizi şekillendiren gençlerimizden beklentimiz büyük, Türk gencine güvenimiz tamdır. Gençlerin en büyük endişelerinden biri olan işsizlik sorununu, Düzce’de kökünden kazımak için çalışmalarımız devam ediyor. Proje kitapçığımızda da belirttiğimiz gibi hedefimiz Düzce’de 15 bin yeni istihdam sağlamak. Bunun için gerekli alt yapı çalışmalarına ilk gün başladık. Bu kapsamda yeni yılın ilk toplantısını Marmara bölgesinde yer alan OSB ve fabrika temsilcileri ile yapacağız. Hepsini Düzce’ye davet edeceğiz, sizler için yeni istihdam alanları oluşturacağız. 2019 tamir, bakım ve onarım yılı idi. ‘2020 yılı Düzce için değişim ve dönüşümün başlangıcı’ çalışma yılı olacak. Kongrenin ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Birlikte düşünerek, tartışarak, ortak akılla ve akıllı yönetim ile Düzce çok güzel olacak.”

Toplantıda TÜGVA Düzce Eski İl Temsilcisi İsa Yazıcı’nın, Gençlik ve Spor İl Müdürü olması dolayısıyla yeni temsilci ve yönetim kurulu üye seçimleri yapıldı. Seçimlerin sonucunda TÜGVA Düzce İl Temsilcisi Ersoy Mutlu olurken Başkan Özlü, yeni yönetime tebriklerini, İsa Yazıcı ve eski yönetim kurulu üyelerine de emekleri için teşekkürlerini iletti.

DÜZCE 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:41

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