Vali Dağlı halk günü toplantısında vatandaşları dinleyecek

Düzce Valiliği tarafından her ay düzenli olarak yapılan Halk Günü toplantısı 7 Ocak 2020 Salı günü Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada toplantıya katılmak isteyen vatandaşların 6 Ocak’ta başvuru yapması gerektiği belirtildi.

Düzce Valiliği tarafından her ay düzenli olarak yapılan Halk Günü toplantısı 7 Ocak 2020 Salı günü yapılacak. Valilik’ten yapılan açıklamaya göre, toplantıya katılmak isteyen vatandaşların 6 Ocak günü İl Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

7 Ocak 2020 Salı günü yapılacak olan Halk Günü toplantısı saat 14.00’da Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacağı belirtildi.

DÜZCE 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:42

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