Vali Dağlı halk günü toplantısında vatandaşları dinleyecek

Düzce Valiliği tarafından her ay düzenli olarak yapılan Halk Günü toplantısı 7 Ocak 2020 Salı günü Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada toplantıya katılmak isteyen vatandaşların 6 Ocak’ta başvuru yapması gerektiği belirtildi.
Düzce Valiliği tarafından her ay düzenli olarak yapılan Halk Günü toplantısı 7 Ocak 2020 Salı günü yapılacak. Valilik’ten yapılan açıklamaya göre, toplantıya katılmak isteyen vatandaşların 6 Ocak günü İl Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.
7 Ocak 2020 Salı günü yapılacak olan Halk Günü toplantısı saat 14.00’da Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacağı belirtildi.
DÜZCE
04 Ocak 2020 Cumartesi
- İMSAK 06:42
- GÜNEŞ 08:13
- ÖĞLE 13:05
- İKİNDİ 15:26
- AKŞAM 17:47
- YATSI 19:13