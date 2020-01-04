Kaymakam Yakınoğlu Sultaniye köyünü ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gümüşova Kaymakamı Fatih Yakınoğlu, köyleri geziyor vatandaşları dinliyor.

Gümüşova Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu Sultaniye köyünü ziyaret etti. Sultaniye köy konağında vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Yakınoğlu daha sonra köyü gezdi. Köylülerin sorunlarını dinleyen Yakınoğlu köyde incelemelerde bulunduktan sonra gerekli notlarını alarak gerekenler konusunda yardımcı olunacağını ifade ederek köyden ayrıldı.

DÜZCE 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:47

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.