Düzce'de fırtına bekleniyor

– Düzce Valiliği “Batı Karadeniz’in Batısı, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege tam fırtına bekleniyor” uyarısı yaptı.

Yapılan uyarıda, “Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege’de yarın (Pazar) akşam, Batı Karadeniz’in batısı ile Marmara’da ise gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına, Pazartesi günü (6 Ocak 2020) sabah saatlerinden itibaren 8 ila 10 kuvvetinde (75105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın Çarşamba günü (8 Ocak 2020) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.

DÜZCE 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:47

YATSI 19:13

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