C Vitamini şenliği yaptılar

– Düzce Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu küçük öğrencileri C Vitamini etkinliği yaptılar, meyve yemenin taze sıkılmış meyve suyunu içmenin hastalıklardan nasıl koruyacağı öğrendiler.

Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu 1A ve 1B sınıfı C vitaminin önemini ve turuncu rengini öğrenmek için öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla "C Vitamini Günü" yapıldı. Öğretmenleri rehberliğinde kesilen meyveler çocuklar tarafından sıkılırken hep birlikte afiyetle içtiler. Yapılan etkinlikle turuncu rengi pekiştirilip, C vitamininin önemi çocuklara anlatıldı, kış günlerinde meyve yemenin taze sıkılmış meyve suyunu içmenin bizi hastalıklardan nasıl koruyacağı kavradılar.

