Veliler hem hazırladı hem çocuklarıyla oynadı

– Düzce’de anaokulu öğrencilerine temel değerler, velilerin oynadığı tiyatro oyunları ile öğretiliyor. Proje kapsamında anne ve babalar tiyatro oyunları ile çocuklara yanlış ve doğruları öğretirken, öğrenciler de sahnede oyuna eşlik ediyor.



Düzce’de Pakmaya Anaokulu tarafından başlatılan “Hikayelerle Değerlerimiz Projesi” kapsamında öğrenciler, aileleri ile birlikte her hafta farklı bir değer konusunu hazırlayarak tiyatro oyunu ile öğrencilere aktarıyor.

Pakmaya Anaokulu öğretmenlerinden Mükerrem Kabakçı tarafından başlatılan “Hikayelerle Değerlerimiz Projesi” kapsamında ailelerin de katılımı ile öğrencilere temel değerler ve bilgiler eğitimi veriliyor. Okulda başlatılan proje kapsamında ilk konu saygı oldu. Anaokulunda öğrenci olan Elif Eylül Pekyılmaz’ın ailesi de okulda bulunan diğer öğrencilere örnek olabilmek ve tiyatroyu öğrencilere göstermek için elbiselerini çıkartıp hayvan kostümlerini giydi. Kızları Elif Eylül Pekyılmaz ile birlikte hazırladıkları dramayla öğrencilere saygıyı eğlenerek öğrettiler. Öğrencilerin aileleri ile birlikte hazırladıkları programların okulda devam edeceğini belirten proje koordinatörü Mükerrem Kabakçı, "Hikayelerle Değerlerimiz Projesi aile katılımlı olarak uygulamaya başladı. Her aileye farklı bir değer konusu verdik. İlk programımızı öğrencilerimizden Elif Eylül Pekyılmaz’ın ailesi ortak çalışmayla bizlere anlattı. Bu şekilde öğrencilerimiz hem okulda hemde evlerinde değerleri daha iyi anlayabilecek" dedi.



Her hafta farklı konuların işlendiği program sayesinde anaokulu öğrencileri, toplumsal ve bireysel değerleri ve değerleri nasıl koruyacaklarını öğrenmiş oluyorlar.

