Belgesiz ava geçit yok

– Düzce Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından hafta sonu kaçak avlananlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan uygulamada kaçak avlanan 1 kişiye cezai işlem uygulandı.
Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından hafta sonu yapılan Av Koruma ve Kontrol faaliyetlerinde yaklaşık 60 avcı kontrol edildi. Belgesiz ve takozsuz avlanan 1 kişi tespit edilerek, hakkında gerekli işlem yapılmış olup bir adet tüfeğe de el konuldu.
DÜZCE
06 Ocak 2020 Pazartesi
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