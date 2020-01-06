Belgesiz ava geçit yok

– Düzce Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından hafta sonu kaçak avlananlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan uygulamada kaçak avlanan 1 kişiye cezai işlem uygulandı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından hafta sonu yapılan Av Koruma ve Kontrol faaliyetlerinde yaklaşık 60 avcı kontrol edildi. Belgesiz ve takozsuz avlanan 1 kişi tespit edilerek, hakkında gerekli işlem yapılmış olup bir adet tüfeğe de el konuldu.

DÜZCE 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:42

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