Düzce’de 1 ayda 18 bin araç kırmızıda geçti

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı yaptığı 2019 yılı asayiş değerlendirme toplantısında EDS’ler tarafından 1 aylık süreçte 18 bin sürücünün kırmızı ışık ihlali yaptığını belirtti.

Düzce Valiliği tarafından valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce’de EDS kameraları tarafından yapılan kural ihlallerine ilişkin bilgiler verildi. Vali Dağlı EDS’lere yansıyan olaylarda 1 aylık dönemde 18 bin 140 kırmızı ışık ihlalinin meydana geldiğini kaydederek “EDS’den bahsetmek istiyorum. 1 aylık sonuca baktığımızda kırmızı ışık ihlalinin 18 bin 140 olduğunu görüyoruz. Bu çok yüksek, korkunç bir oran. Yaklaşık 10 binin üzerinde aracın ortalama hız limitini geçtiğini görüyoruz. Buda çok tehlikeli. Elektrikli bisikletler ve bisikletler de kurallara uymuyor. Yayalarımızın da kurallara uymadığını görüyoruz. Bunlar üzerinde duracağız” diye konuştu.

DÜZCE 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:42

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