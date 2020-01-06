Kaynaşlı’da çocukların yüzü gülecek

– Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçede ihtiyaç duyulan yerlerde çocuk oyun parkları yaparak sosyal yaşam alanlarını genişletmeye devam ediyor.

Kaynaşlı Belediyesi tarafından mahallerde ihtiyaç duyulan yerlerde çocuk oyun parkları yaparak sosyal yaşam alanlarımızı genişletmeyi hedefliyor. Sosyal alanların oluşturulmasına önem veren Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin; “Mahallelerimizde ihtiyaç duyulan yerlerde çocuk oyun parkları yapmaya devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz ve mevcut olan parklarımızda emniyet tedbirlerine önem vererek alt zeminde yumuşak malzemeler kullanıp çocuklarımızın düşme ve çarpma anında yaralanmalarını minimum seviyeye indiriyoruz. Belediyemiz çalışıyor Kaynaşlı değişimi yaşıyor, ilçemizi bu ve buna benzer projelerimiz ile çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

DÜZCE 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:49

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.