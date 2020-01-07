Düzce’de 2020’de desteklenecek tarım ürünleri açıklandı

– Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Düzce’de 2020 yılında desteklenecek olan tarım ürünleri açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 ürün destekleniyor. Buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem bitkileri, mazotgübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamaları yürütülmekte.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında 2020 üretim yılı havzalarda desteklenecek ürünler tespit edilmiş olup Düzce merkez ve ilçelere göre ürünlerin dağılımı şu şekilde; Akçakoca: mısır (dane), yem bitkileri, fındık. Cumayeri: buğday, mısır (dane), yem bitkileri, fındık. Çilimli: buğday, çeltik, mısır (dane), yem bitkileri, fındık. Gölyaka: buğday, mısır (dane), yem bitkileri, fındık. Gümüşova: buğday, mısır (dane), yem bitkileri, fındık. Kaynaşlı: buğday, mısır (dane), kuru fasulye, yem bitkileri, fındık. DüzceMerkez: buğday, çeltik, mısır (dane ), kuru fasulye, yem bitkileri, fındık. Yığılca: buğday, mısır (dane ), yem bitkileri, fındık.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü “Üreticiler havza bazlı destekleme kapsamında ekimi yapılacak 21 ürün içerisinden belirtilen ürünleri yetiştirdikleri taktirde destekleme alabileceklerdir. 21 ürün içerisinde olup da tabloda yer almayan ürünler tarımsal desteklemelerden faydalanamayacaktır. 21 ürün dışında kalan ürünler ise diğer kategorisinde olup mazot ve gübre desteği alabilecektir. Üreticilerimizin mağdur olmamaları için ekim yapacakları ürün seçiminde dikkatli olmaları gerekmektedir” dedi.

DÜZCE 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:42

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