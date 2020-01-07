Kazaların sık yaşandığı Gümüşova Rampası için eylem planı

– Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında sıklıkla meydana gelen kazaların önüne geçebilmek için eylem planı hazırlandı. Vali Dr. Zülkif Dağlı 8 maddelik bir eylem planı hazırladıklarını, kazaların azalması için sürücülere de önemli görevler düştüğünü belirtti.

TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında sıklıkla yaşanan trafik kazaları için 8 maddeden oluşan eylem planı hazırlandı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı Karayolları ile yapılan görüşmenin detaylarını şöyle aktardı “Gümüşova rampaları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 1,5 ay önce Karayolları Genel Müdürümüzü buraya davet ettik ve toplantı yaptık. Karayolları Genel Müdürümüz bu konu ile ilgili 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin’i buraya gönderdi. Aytekin ile 8 maddeden oluşan bir eylem planı hazırlandı. Gümüşova rampalarından kazaların sayısının azalması için Karayolları üzerine düşeni yapacak. Ancak sürücülerimize de önemli görevler düşüyor. Orada çok hızlı seyrediliyor. Hafif virajlarda olması sebebiyle kazaların yüzde 90’ının hız ihlalinden olduğu tespit edilmiş durumda. Orada kesinlikle hız sınırlarına uyulmasını istiyoruz” dedi.

DÜZCE 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:42

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