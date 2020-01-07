Otomobil apartman boşluğuna uçtu

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Akçakoca ilçesinde dik rampada geri kaçan otomobil belediye tarafından mühürlenen boş binaya girdi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Şifa Sokak rampasında, 81 KA 533 plakalı otomobil rampadan aşağıya geri geri kaçtı. Bina ile yol arasında ki boşluktan düşen otomobil, bina dış duvarına çarparak durdu. Yaralananın olmadığı kazada, araçta maddi hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

DÜZCE 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:42

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