Otomobil apartman boşluğuna uçtu

Akçakoca ilçesinde dik rampada geri kaçan otomobil belediye tarafından mühürlenen boş binaya girdi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Şifa Sokak rampasında, 81 KA 533 plakalı otomobil rampadan aşağıya geri geri kaçtı. Bina ile yol arasında ki boşluktan düşen otomobil, bina dış duvarına çarparak durdu. Yaralananın olmadığı kazada, araçta maddi hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
DÜZCE
07 Ocak 2020 Salı
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