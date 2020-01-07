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Düzcespor Asbaşkanı Eren Akgül: 9 futbolcuyu kadromuza kattık

DHA

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Düzcespor'da asbaşkan Eren Akgül, taraftara müjdeli haberler verdi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Düzcespor'da asbaşkan Eren Akgül, taraftara müjdeli haberler verdi.
Göreve geldiği günden bu yana kulübe ekstra kaynak oluşturan ve Düzcespor'u ekonomik anlamda rahatlatan hamlelerde bulunan Akgül, 9 futbolcu ile anlaştıklarını açıkladı.
9 futbolcuyu da Antalya kampına yetiştirdiklerinin altını çizen Akgül, "Ligin ikinci yarısının başlamasına bir hafta kala, Düzcespor'da forma giymesi için çaba sarfedilen 9 futbolcuyu kadromuza katarak Antalya kampına dahil ettik. Şampiyonluk hedefimize bir adım daha yaklaştığımıza inanıyoruz" dedi.
"KULÜP YÖNETİCİLERİ OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRMELİYİZ"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, "Sporda Marka Ülke Türkiye" vizyonuna destek olduğunu dile getiren Eren Akgül, Türk futbolunda görev alan yöneticilerin de bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.
Akgül, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nı gelecek adına tarihi bir adım olarak değerlendiriyorum. Düzcespor olarak 3'üncü ligden yukarılara doğru adım atma zamanı geldi. Takımımıza kattığımız oyuncularımız Antalya kampına katıldı. İnşallah hedefimize ulaşacağız."
"ARTIK BU FİNANSLARI TÜRK SPORUNA KAZANDIRMA ZAMANI GELMİŞTİR"
Düzcespor Asbaşkanı Eren Akgül, İsviçre bankaları ile Türkiye'deki finans sektörü arasında köprü görevi yaptıklarını ve yaptıkları işin başarısı olarak da 2018 yılı içerisinde Türkiye'ye 130 milyon Euro fon ve finans aktardıklarını belirtti.
Bu finansların Türk sporuna kazandırma zamanı geldiğini kaydeden Akgül, "Yaptığımız bu çalışmaların kısa zamanda hedefine ulaşacağını düşünüyoruz" dedi.
SPOR TURİZMİNDE ANTALYA'NIN ÖNEMİ
Son olarak Antalya'nın spor turizmi açısından dünyanın en önde gelen merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Eren Akgül, "Amerika ve İran arasındaki gerginliğin ülkemiz ekonomisi ve sporu açısından olumsuz bir katkı oluşturacağını düşünmüyorum. Son dönemlerdeki ekonomi adına alınan kararlar ve tavizsiz duruş sayesinde temellerin daha da sağlamlaştığına inanıyorum. Ülke olarak sağlam durduğumuz sürece ülkeye gelen turist sayısı her geçen gün aratacak ve bu da spor turizmine yansıyacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.

DÜZCE

07 Ocak 2020 Salı

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