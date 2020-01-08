Düzce’de kaza 1 yaralı

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– Düzce merkez Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurdan E. idaresindeki 34 FH 1584 plakalı hafif ticari araç ile Ferhat K. idaresinde WO Mİ 81 plakalı araç kavşakta çarpıştı.

Kaza nedeniyle yabancı plakalı araç sahibi Ferhat K. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen Sağlık Ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralanan sürücü daha sonra sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

DÜZCE 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:42

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