Eğitimcilerden Başkan Yanmaz’a ziyaret

"Annem benim her şeyim"

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– Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) üyelerini ağırladı.

Ziyarette, EYUDER Akçakoca temsilcisi Mehmet İsmetoğlu ve dernek üyeleri Başkan Yanmaz’a dernek çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Başkan Yanmaz’da ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi ve eğitim alanındaki her türlü çalışmaya destek olacaklarını belirtti.

DÜZCE 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:42

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