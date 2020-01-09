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Düzce'de kaza: 5 yaralı

DHA

- DÜZCE´nin Çilimli ilçesinde, gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yaklaşık 20 metreden yuvarlandı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

- DÜZCE´nin Çilimli ilçesinde, gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yaklaşık 20 metreden yuvarlandı. Kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Çilimli ilçesi Düverdüzü köyünde meydana geldi. Tahsin Çiftçi yönetimindeki 34 TY 979 plakalı hafif ticari araç, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarına devrildi. Kazada, yaklaşık 20 metre yuvarlanan aracın sürücüsü Tahsin Çiftçi ile yanındaki Mustafa Çiftçi, Sevim Çiftçi, Hatice Gürbüz ve Nigar Gürbüz yaralandı. Kazayı fark edenler, yaralıların yardımına koştu. 
Yola çıkarılan yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

DÜZCE

09 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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