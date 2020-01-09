Düzce'de karda yoldan çıkan minibüs şarampole uçtu: 5 yaralı Minibüsü kaymasın diye zincirle ağaca bağladılar

– Düzce’de kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle minibüs şarampole uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde Düzce’nin Düverdüzü köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tahsin Ç.’nin kullandığı 34 TY 979 plakalı minibüs, Düzce’den Düverdüzü köyüne seyir halindeyken yoldaki karlar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada minibüs içinde bulunan sürücü Tahsin Ç. ile birlikte Mustafa Ç., Sevim Ç., Hatice G., Nigar G. yaralandı. Yaralılar, Düzce Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri şarampolde yan duran minibüsü kaymaması için zincirlerle ağaçlara bağladılar. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

DÜZCE 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:52

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.