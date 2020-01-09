Akçakoca Belediyesi umut ışığı birimi spora destek oluyor

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi koordinatörü Nursen Yanmaz, geçtiğimiz ay satranç turnuvasında sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenmiş olduğu yardım kampanyasında elde edilen gelirle atletizm takımına katkıda bulundu.

Koordinatör Nursen Yanmaz, Balıkesir ilinde gerçekleştirilecek olan Türkiye şampiyonası grup müsabakalarında Düzce'yi temsil edecek olan Akçakoca Hamiyet Sevil Ortaokulu yıldız kızlar atletizm takımını yolcu ederek başarılar diledi.

DÜZCE 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:52

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.