"Ben hep hiphop'tım"

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Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis kent merkezinde görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürürken, yüksek kesimlerde ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Düzce kent merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Şehir merkezinde trafikte sis nedeniyle sürücüler, zorlukla ilerleyebildi. Yüksek kesimlerde ise sis görüntüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis bulutunun altında kalan evler, cami minareleri ve iki dağın arasındaki bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

DÜZCE 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:53

YATSI 19:18

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