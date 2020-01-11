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Uyuşturucu satıcısı polisle çatıştı: 1'i polis 3 yaralı

DHA

DÜZCE´de polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan Salih M. ile çatışmaya girdi. Salih M. çıkan çatışmada başına isabet eden mermi ile ağır yaralanırken, polis memuru ise bacağından vuruldu.

DÜZCE´de polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan Salih M. ile çatışmaya girdi. Salih M. çıkan çatışmada başına isabet eden mermi ile ağır yaralanırken, polis memuru ise bacağından vuruldu.
Olay, saat 22.00 sıralarında Beyköy Beldesi´ne bağlı Paşaormanı köyünde meydana geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Salih M.´yi takibe aldı. Polis ekiplerinin `dur´ ihtarına uymayan Salih M. aracıyla kaçmaya başladı. TEM yoluna doğru ilerleyen Salih M. çıkmaz sokağa girince polise ateş açtı. Asayiş şubesinde görevli polis memuru İhsan Durmuş da karşılık verdi. Polis memuru İhsan Durmuş sağ bacağından vurularak yaralanırken, Salih M. ise başına isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Diğer yandan şüpheli Salih M.'nin yanında bulunan Muhammet K. da hafif yaralandı. Yaralı polis memuru Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, Salih M. ve Muhammet K. ise Düzce Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
VALİ YARALI POLİSİ ZİYARET ETTİ
Olayı öğrenen Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaralı polis memurunu Atatürk Devlet Hastanesi´nde ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Dağlı, "Bugün akşam 22.00 sıralarında daha önceden 13 aranması olan ve savcılık kararı ile aranmakta olan uyuşturucu ile uğraşan bir vatandaş, polisimize ateş etmek sureti ile ayağından yaraladı. Poliste karşılık vermek sureti ile kişiyi yaraladı. Polisimizde sıkıntı yok. Küçük bir yarası var. Vatandaş ise Düzce Üniversitesi hastanesinde tedavi altında. Geçtiğimiz günlerde de Düzce´nin Muncurlu köyünde bir olaya karışmıştı. Mutlaka bulunması gerekiyordu. Aranan şahsın yanında bir kişi daha uyuşturucu almak için bulunuyordu. O da hafif yaralandı" dedi. 

DÜZCE

11 Ocak 2020 Cumartesi

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