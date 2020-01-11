Kaynaşlı’ya modern durak

Kaynaşlı gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. İlçeye modern otobüs durakları yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçede yapılacak modern otobüs durakları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Şahin kışın ve yazın halkın daha rahat kullanabileceği otobüs duraklarının ilçeye hayırlı olmasını diledi. Şahin şöyle devam etti; “Halkımıza daha kaliteli hizmet sunma notasında, Kış ve Yaz şartlarına uygun vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını beklerken sorun yaşamamaları için İlçemiz otobüs duraklarını modern hale getireceğiz. Belirlenen noktalara açık ve kapalı olmak üzere yeni otobüs durakları yapacağız. Yapacak olduğumuz otobüs duraklarının görsellerini oluşturduk. Yapım çalışmalarına başlandı. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.

DÜZCE 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:42

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