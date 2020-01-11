Yaban hayvanları yemlendi

"Ben hep hip hop'tım"

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Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olmak için doğaya yem bıraktılar. Doğal hayatı destekleme adı altında yapılan yemlemede ayrıca memeli türlerine göre de yem bırakıldı. Yemleme çalışmalarının kış ayları boyunca belirli aralıklarla devam edeceğiz bildirildi.

DÜZCE 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:42

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