Düzce Kızılay kan Merkezi 70 hastaneye kan transferi yapıyor 2019 yılında 152 bin 157 ünite kan bağışı alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Düzce Kızılay kan Merkezi 70 hastaneye kan transferi yapıyor 2019 yılında 152 bin 157 ünite kan ...

İHA

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayan Düzce Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi'nin 2019 verileri açıklandı. Buna göre 2019 yılında bölgede 152 bin 157 ünite kan bağışı alınırken, bölgede hizmet veren 70 farklı hastaneye 235 bin ünite kan ürünü transfer edildi.

Düzce Kızılay kan Merkezi 70 hastaneye kan transferi yapıyor 2019 yılında 152 bin 157 ünite kan bağışı alındı

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayan Düzce Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi’nin 2019 verileri açıklandı. Buna göre 2019 yılında bölgede 152 bin 157 ünite kan bağışı alınırken, bölgede hizmet veren 70 farklı hastaneye 235 bin ünite kan ürünü transfer edildi.
Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Avukat Halil Aydın, 7 ili kapsayan Düzce Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi’nin 2019 yılında alınan kan istatistik verilerini açıkladı. 2019 yılı içerisinde bölgede 152 bin 157 ünite kan bağışı topladıklarını, aynı dönem içerisinde bölgede bulunan 70 farklı hastaneye 235 bin ünite kan ürünü transfer ettiklerini dile getirirken Düzce’de de 12 bin ünite kan topladıklarını Düzce’de bulunan hastanelere de 15 bin ünite kan bağışladıklarını dile getirdi.

“Kışın bağış sayası azalıyor”
Başkan Halil Aydın, bölge kan merkezinin kan stoklarının yeterli olduğunu ancak kış aylarında kan bağış sayılarının azaldığına dikkat çekerek, “Unutulmamalıdır ki, kan acil değil sürekli ihtiyaçtır” diyerek vatandaşları kan bağışlamaya davet etti ve “Günümüzde tıp ve teknoloji alanındaki tüm gelişmelere rağmen kan bileşenleri ve kandan elde edilenlerin yerine geçebilecek bir tedavi aracı bulunamamıştır. Kan kaynağı insan olan ve elde edilmesi için başka alternatifi olmayan bir tedavi aracıdır. Türk Kızılay 2019 yılı ülke genelinde 2 milyon 809 bin 2374 ünite kan bağışı toplamıştır. Kocaeli, Düzce, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın olmak üzere 7 il ve 5 milyonu aşkın bir nüfusa hizmet vermekte olan Düzce Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezimiz bahse konu bu 7 ilde 2019 yılı içerisinde toplam 152 bin 157 ünite kan bağışı toplamıştır. Toplanan kan bağışları bölge kan merkezimiz bünyesindeki ürün ayrıştırma laboratuvarında çeşitli işlemlerden geçirilerek farklı kan ürünleri elde edilmektedir. Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi sorumluluk sahasında bulunan 70 hastaneye 2019 yılı içerisinde toplam 235 bin ünite kan ürünü transfer edilmiştir.
Düzce ili genelinde 2019 yılında 12.000 ünite kan bağışı toplanmıştır ve Düzce’de hizmet vermekte olan hastanelere 2019 yılı içerisinde 15 bin ünitenin üzerinde kan transferi gerçekleştirilmiştir. Bölge kan merkezimiz stokları hastanelerimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında yeterlidir. Bununla birlikte, kış mevsimini yaşamakta olduğumuz şu dönemde kan bağışı sayılarında azalma yaşanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Gönüllü ve sürekli olarak bağışladıkları kanlarla milyonlarca insana umut ışığı olmuş, değerli ve sürekli Kan Bağışçılarımıza sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılık açısından bizlere verdikleri destek için sonsuz teşekkür ediyor, sağlıklı tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

DÜZCE

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ailelere sosyal ekonomik destek sürüyor
YEREL HABERLER Ailelere sosyal ekonomik destek sürüyor
Her şey çocuklar üşümesin diye Üniversiteli gençler çocuklar üşümesin diye kız erkek ellerine şiş aldılar atkı bere ördüler Hayatlarında ilk defa örgü ördüler
YEREL HABERLER Her şey çocuklar üşümesin diye Üniversiteli gençler ...
Yaban hayvanları yemlendi
YEREL HABERLER Yaban hayvanları yemlendi
Kaynaşlı’ya modern durak
YEREL HABERLER Kaynaşlı’ya modern durak
Uyuşturucu satıcısı polisle çatıştı: 1'i polis 3 yaralı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcısı polisle çatıştı: 1'i polis 3 ...
13 ayrı suçtan aranan şahıs polisle çatıştı: 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 13 ayrı suçtan aranan şahıs polisle çatıştı: 3 kişi ...
Otomobil bariyerlerin üzerine çıktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlerin üzerine çıktı: 1 yaralı
TEM Otoyolunda şaşırtan kaza Bariyer ile beton blok arasına sıkışan araç görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER TEM Otoyolunda şaşırtan kaza Bariyer ile beton blok ...
Düzce'de, 3 uyuşturucu satıcısına tutuklama
YEREL HABERLER Düzce'de, 3 uyuşturucu satıcısına tutuklama
Düzce’de polisten torbacı operasyonu
YEREL HABERLER Düzce’de polisten torbacı operasyonu
Düzce’de sis kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı Düzce’de sis etkili oluyor, görüş mesafesi 10 metreye düştü
YEREL HABERLER Düzce’de sis kartpostallık görüntüler ortaya ...
Kalıcı konutlar artık tarih oldu, Bahçeşehir ismi hayata geçirildi Evsel atık zamsız devam edecek
YEREL HABERLER Kalıcı konutlar artık tarih oldu, Bahçeşehir ismi ...
Bakan Kasapoğlu: “Hiçbir zaman yolumuzdan dönmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “Hiçbir zaman yolumuzdan ...
Akçakoca Belediyesi umut ışığı birimi spora destek oluyor
YEREL HABERLER Akçakoca Belediyesi umut ışığı birimi spora destek ...
Bakan Kasapoğlu: Kadınların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Kadınların spor alanlarına erişimini ...
Bakan Kasapoğlu: Kadınların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Kadınların spor alanlarına erişimini ...
Bakan Kasapoğlu, “Önemli yıldızlar çıkaracağız”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, “Önemli yıldızlar çıkaracağız”
Düzce'de karda yoldan çıkan minibüs şarampole uçtu: 5 yaralı Minibüsü kaymasın diye zincirle ağaca bağladılar
YEREL HABERLER Düzce'de karda yoldan çıkan minibüs şarampole uçtu: 5 ...
Düzce'de kaza: 5 yaralı
YEREL HABERLER Düzce'de kaza: 5 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X