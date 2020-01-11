Düzce Kızılay kan Merkezi 70 hastaneye kan transferi yapıyor 2019 yılında 152 bin 157 ünite kan bağışı alındı

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayan Düzce Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi’nin 2019 verileri açıklandı. Buna göre 2019 yılında bölgede 152 bin 157 ünite kan bağışı alınırken, bölgede hizmet veren 70 farklı hastaneye 235 bin ünite kan ürünü transfer edildi.

Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Avukat Halil Aydın, 7 ili kapsayan Düzce Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi’nin 2019 yılında alınan kan istatistik verilerini açıkladı. 2019 yılı içerisinde bölgede 152 bin 157 ünite kan bağışı topladıklarını, aynı dönem içerisinde bölgede bulunan 70 farklı hastaneye 235 bin ünite kan ürünü transfer ettiklerini dile getirirken Düzce’de de 12 bin ünite kan topladıklarını Düzce’de bulunan hastanelere de 15 bin ünite kan bağışladıklarını dile getirdi.



“Kışın bağış sayası azalıyor”

Başkan Halil Aydın, bölge kan merkezinin kan stoklarının yeterli olduğunu ancak kış aylarında kan bağış sayılarının azaldığına dikkat çekerek, “Unutulmamalıdır ki, kan acil değil sürekli ihtiyaçtır” diyerek vatandaşları kan bağışlamaya davet etti ve “Günümüzde tıp ve teknoloji alanındaki tüm gelişmelere rağmen kan bileşenleri ve kandan elde edilenlerin yerine geçebilecek bir tedavi aracı bulunamamıştır. Kan kaynağı insan olan ve elde edilmesi için başka alternatifi olmayan bir tedavi aracıdır. Türk Kızılay 2019 yılı ülke genelinde 2 milyon 809 bin 2374 ünite kan bağışı toplamıştır. Kocaeli, Düzce, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın olmak üzere 7 il ve 5 milyonu aşkın bir nüfusa hizmet vermekte olan Düzce Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezimiz bahse konu bu 7 ilde 2019 yılı içerisinde toplam 152 bin 157 ünite kan bağışı toplamıştır. Toplanan kan bağışları bölge kan merkezimiz bünyesindeki ürün ayrıştırma laboratuvarında çeşitli işlemlerden geçirilerek farklı kan ürünleri elde edilmektedir. Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi sorumluluk sahasında bulunan 70 hastaneye 2019 yılı içerisinde toplam 235 bin ünite kan ürünü transfer edilmiştir.

Düzce ili genelinde 2019 yılında 12.000 ünite kan bağışı toplanmıştır ve Düzce’de hizmet vermekte olan hastanelere 2019 yılı içerisinde 15 bin ünitenin üzerinde kan transferi gerçekleştirilmiştir. Bölge kan merkezimiz stokları hastanelerimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında yeterlidir. Bununla birlikte, kış mevsimini yaşamakta olduğumuz şu dönemde kan bağışı sayılarında azalma yaşanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Gönüllü ve sürekli olarak bağışladıkları kanlarla milyonlarca insana umut ışığı olmuş, değerli ve sürekli Kan Bağışçılarımıza sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılık açısından bizlere verdikleri destek için sonsuz teşekkür ediyor, sağlıklı tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

DÜZCE 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:42

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