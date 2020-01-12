Öğrenciler uğurlu olmak için ter döktü

Düzce Özel Uğur okulları bursluluk sınavı öğrenci ve velilerin yoğun katılımı ile yapıldı. Öğrenciler, soruların başında ter dökerken velilerde çocuklarının sınavının iyi geçmesi için okul önünde heyecanla bekledi. Düzce Özel Uğur okulları kurucusu Gökhan Sarıgül, okullarının araştırmada eğitimci kalitesinden dolayı tercih edildiğini ve bunun Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin 2020 2021 eğitim öğretim döneminde Uğur Okullarında yerlerini almak için yapılan bursluluk sınavı yapıldı. Cumartesi ve Pazar günü 4 seansta yapılan sınavlara bin 200 öğrenci katıldı. Gelecek yıl Uğur okullarından burs kazanmak için ter döken öğrenciler, kendilerine sorulan soruları yapabilmek ve Uğur Okullarında burslu olarak okuyabilmek için ter döktü. Öğrencileri soruların başında ter dökerken velilerde, okulun bahçesinde heyecanla çocuklarının sınavının bitmesini bekledi.

Düzce Özel Uğur Okulları kurucusu Gökhan Sarıgül, sınav ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Uğur okullarında gelecek eğitim öğretim yılında burslu okumak isteyen öğrenciler, sınava yoğun ilgi gösterdiler. Sınava bin 200 öğrenci katıldı. Bu noktada sınavlarımıza ilgi gösteren öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum. Uğur Okullarının çok tercih edilmesi ile ilgili olarak bağımsız bir araştırma şirketine yaptırdığımız araştırmada Uğur Okullarının eğitim kalitesinin yanı sıra eğitimci başarıları da çıktı. BU araştırma sonucu Türkiye’de bir ilktir. Bu vesileyle öğretmen arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

DÜZCE 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:55

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.