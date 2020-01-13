Düzce'de parklar Haziran ayına kadar bitecek Millet Bahçesi 1. etap hazırlıkları tamam

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Düzce'de parklar Haziran ayına kadar bitecek Millet Bahçesi 1. etap hazırlıkları tamam

İHA

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İnönü, Avni Akyol ve Anıtpark meydanının birleştirilmesi ile yapılacak Millet Bahçesi 1 Etap Projesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Proje mimarı Talha Kös'ü de basına tanıtan Başkan Özlü 3 parkı birleştirecek Millet Bahçesi 1. Etap projesinin Haziran'a kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Düzce'de parklar Haziran ayına kadar bitecek Millet Bahçesi 1. etap hazırlıkları tamam

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İnönü, Avni Akyol ve Anıtpark meydanının birleştirilmesi ile yapılacak Millet Bahçesi 1 Etap Projesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Proje mimarı Talha Kös’ü de basına tanıtan Başkan Özlü 3 parkı birleştirecek Millet Bahçesi 1. Etap projesinin Haziran’a kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İnönü Parkı’nda inceleme yaparak millet bahçesi proje mimarı Talha Kös ile birlikte basın açıklaması yaptı. Belediye Başkan Yardımcıları Celal Kasapoğlu, Okan Özkasap ile birlikte parkta incelemelerde bulunan Başkan Özlü burada yaptığı basın açıklamasında Kentsel dönüşüm mimarı Talha Kös’ü tanıtarak “İzmit’teki Sekaparkı yapan mimar Sayın Talha Kös’ü sizinle tanıştırmak için buradayız. Ayrıca kendisi Ankara’daki Dikmen Vadisi projesini çalışan mimardır. Bizim de parklarımızın projesini yapan mimarımız. Bugün sizlerle beraber. Kendisi sizlere açıklama yapacak. Proje hangi aşamada, TOKİ ile görüşmeler hangi aşamada, ne zaman başlanacak onları açıklayacak” dedi.
Projenin detayları ve bürokrasi süreçlerini anlatan Mimar Talha Kös resmi sözleşmelerin imzalandığını ve inşaat ihalesinin yakın zamanda yapılacağını belirterek “Bildiğiniz gibi Sekapark Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi, Ankara Dikmen Vadisi başta olmak üzere, Türkiye’nin belli başlı kentsel tasarım ve peyzaj projelerini yaptım. Aslında biz Düzce’de sayın başkanımızın bakanlık döneminden beri Düzce’nin kentsel sorunları ile ilgileniyoruz. İnşallah yakın zamanda temeli atılacak olan Millet Bahçesi ile ilgili 2 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün finaline geldiğimiz projenin aslında bizim çalıştığımız 3. proje olduğunu bilmenizi isterim. İlk proje üzerinde çalıştık ve yeni bir proje yaptık. TOKİ ile de bu projeyi revize ettik. Buranın kentsel hafızası bizim için önemli. Düzce’nin rengine ve dokusuna uygun bir proje yapmaya çalıştık. TOKİ ile resmi sözleşme süreci tamamlandı ve uygulama projemiz bitti. Çok ufak detaylar kaldı ve inşaat ihalesine çok az kaldı. Tabii arada bu süreçte ilk etapta bu projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunumlarını yaptık. Bu süre içinde Sayın Bakanımızın bu alan ile ilgili gösterdiği emeği temaşa etmiş kişilerden biriyim. Bu alan Düzcelilere özellikle son yıllarda tam anlamıyla hizmet veremeyen Düzcelilerin tam olarak istifade edemediği bir yerdi. Yeni nesil bir kentsel alan ortaya koyuyoruz. Son derece yeşil bir alan olacak. Bu parkta şöyle tabelalar olacak ‘Lütfen Çimlere Basınız’, burada insanlar kentte doğayı yaşayacak. Bir tarafta meydan var, yayalaştırılmış caddelere entegre, piknik sepetleri ile gelebileceğiniz, hem de bir geçiş alanı” ifadelerini kullandı.

Seyir kulesi iptal edildi
Projede yapılan revizyon çalışmalarından da söz eden Kös, park içinde beton alanların en az seviyede tutulduğunu belirterek; “Seyir Kulesini kaldırdık, beton alanları azalttık. Çim alanı daha fazla olacak. Sayın Bakanımızın önerdiği bir şey daha vardı. Tabelalar konusu. Tasarım kriterini bu tabela içeriği oluşturdu. Bu işin bu noktaya gelmesi yapımından daha zor. Tamamen kamusal bir alan oluşturmak için %90’ı idi. Bu konuda Düzcelilerin sabırsızlığını görüyoruz. Şimdi işin zor kısmı bitti, yapımı başlayacak” diye konuştu.
Millet Bahçesi 2. Etap hakkında da kısa bir açıklama yapan Başkan Dr. Özlü stadyumun taşınması için en kısa sürede çalışmaların başlayacağını söyleyerek; “Millet Bahçesi 1. etap burası olacak. 2. Etap da stadyumun orası olacak. Burası bu yıl başlayacak ve Haziran’a kadar bitecek. Haziran’da da stadyumun taşınması bitecek ve inşallah o zaman da oraya başlayacağız. İnönü, Avni Akyol ve Anıtpark meydanı tek park olacak” dedi.

DÜZCE

13 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu
YEREL HABERLER Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu
Öğrenciler uğurlu olmak için ter döktü
YEREL HABERLER Öğrenciler uğurlu olmak için ter döktü
Gürcü mutfağı gazeteciler için kuruldu
YEREL HABERLER Gürcü mutfağı gazeteciler için kuruldu
Görme engelliler yardım etmek isterken kıranlardan dertli
YEREL HABERLER Görme engelliler yardım etmek isterken kıranlardan ...
Buz tutan Topuk Yaylası Göleti havadan görüntülendi Karla kaplı yaylada gölün donması ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Buz tutan Topuk Yaylası Göleti havadan ...
Öğrenciler seçiyor, öğretmenler yapıyor Anaokulu öğrencileri, okullarına istedikleri selamlaşma şekli ile giriyorlar
YEREL HABERLER Öğrenciler seçiyor, öğretmenler yapıyor Anaokulu ...
“Çiftçilik angarya bir iş olmamalıdır” Düzce Üniversitesi’nde “Tarım Öğretiminin 174. Yılı” kutlandı
YEREL HABERLER “Çiftçilik angarya bir iş olmamalıdır” Düzce ...
Balkabağı hediye paketlerine girdi
YEREL HABERLER Balkabağı hediye paketlerine girdi
Akçakocalılar temiz suya kavuştu
YEREL HABERLER Akçakocalılar temiz suya kavuştu
Vali Dağlı “MOBESE’ler her yerde olacak”
YEREL HABERLER Vali Dağlı “MOBESE’ler her yerde olacak”
Minik öğrenciler bağırsakları inceledi
YEREL HABERLER Minik öğrenciler bağırsakları inceledi
Öğrenciler enerji tasarrufunu öğrendi
YEREL HABERLER Öğrenciler enerji tasarrufunu öğrendi
Başkan Özlü’den kamyoncu esnafına ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Özlü’den kamyoncu esnafına ziyaret
Ailelere sosyal ekonomik destek sürüyor
YEREL HABERLER Ailelere sosyal ekonomik destek sürüyor
Düzce Kızılay kan Merkezi 70 hastaneye kan transferi yapıyor 2019 yılında 152 bin 157 ünite kan bağışı alındı
YEREL HABERLER Düzce Kızılay kan Merkezi 70 hastaneye kan transferi ...
Her şey çocuklar üşümesin diye Üniversiteli gençler çocuklar üşümesin diye kız erkek ellerine şiş aldılar atkı bere ördüler Hayatlarında ilk defa örgü ördüler
YEREL HABERLER Her şey çocuklar üşümesin diye Üniversiteli gençler ...
Yaban hayvanları yemlendi
YEREL HABERLER Yaban hayvanları yemlendi
Kaynaşlı’ya modern durak
YEREL HABERLER Kaynaşlı’ya modern durak
Uyuşturucu satıcısı polisle çatıştı: 1'i polis 3 yaralı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcısı polisle çatıştı: 1'i polis 3 ...
13 ayrı suçtan aranan şahıs polisle çatıştı: 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 13 ayrı suçtan aranan şahıs polisle çatıştı: 3 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X