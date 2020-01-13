Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Okul Sporları federasyonu ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği genç kızlar voleybol kategorisi müsabakaları sona erdi.

Düzce 18 Temmuz Spor salonunda gerçekleştirilen genç kızlar voleybolda şampiyonlar belli oldu. Genç Kızlar Voleybol müsabakaları sonunda Düzce Fen Lisesi birinci, Düzce Spor Lisesi ikinci, Farabi Anadolu Lisesi üçüncü olurken Turgut Özal Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı takdim etti.

DÜZCE 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:56

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.