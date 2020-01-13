Minikler “iyilik elimizde” dediler

"Ben hep hip hop'tım"

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– Düzce Şükran Öney Anaokulu minik öğrencileri “İyilik elimizde” dediler.

Düzce Şükran Öney Anaokulu Çocuk Kulübü kapsamında ki değerler eğitimi dersinde uyguladığı "İyilik Elimizde" adlı proje kapsamında çocuklar iyilik yapmanın insanı nasıl mutlu ettiğini, karşılık beklemeden yapılan iyiliğin en değerli iyilik olduğunu, minicik elleriyle nasıl güzel iyilikler yapacağını güzel yürekli öğrencileriyle yaşamış ve uygulamış oldular.

DÜZCE 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:56

YATSI 19:21

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