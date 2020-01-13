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Minikler “iyilik elimizde” dediler

İHA

– Düzce Şükran Öney Anaokulu minik öğrencileri "İyilik elimizde" dediler.

Minikler “iyilik elimizde” dediler

– Düzce Şükran Öney Anaokulu minik öğrencileri “İyilik elimizde” dediler.
Düzce Şükran Öney Anaokulu Çocuk Kulübü kapsamında ki değerler eğitimi dersinde uyguladığı "İyilik Elimizde" adlı proje kapsamında çocuklar iyilik yapmanın insanı nasıl mutlu ettiğini, karşılık beklemeden yapılan iyiliğin en değerli iyilik olduğunu, minicik elleriyle nasıl güzel iyilikler yapacağını güzel yürekli öğrencileriyle yaşamış ve uygulamış oldular.

DÜZCE

13 Ocak 2020 Pazartesi

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