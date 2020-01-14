Öğretim üyeleri lise öğrencileri ile buluştu

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyeleri Düzce Güzel Sanatlar Lisesi'nin düzenlediği Kariyer Günlerinde bilgi ve deneyimlerini liseli öğrencilerle paylaştı.

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin bilgilendirildiği kariyer günleri etkinliğine, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyeleri; Müzik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Çokamay, Doç. Dr. Haluk Yücel ve Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Kaptan katıldı.

Düzce Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü hakkında bilgiler paylaşan öğretim üyeleri, kendi kariyer çizgilerini de paylaşarak, üniversite adayı öğrencilerle ve öğretmenleri ile görüş alışverişinde bulundu. Öğrencilerin ilgisinin yoğun olduğu etkinlikte, Dr. Ayşe Kaptan, katılımcılara mini bir müzik resitali sundu.

Öğrencilerin merak ettikleri soruları da yanıtlayan öğretim üyeleri, her iki okul arasında iş birlikteliklerinin yapılması temennisi ile programı sonlandırdı.

DÜZCE 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:41

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