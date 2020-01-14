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Çocuk parklarında temizlik devam ediyor

İHA

Düzce Belediyesi kent merkezinde temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Çocuk parklarında yapılan çalışmalar kapsamında parkın ince temizlik ve çöp kovalarının temizliği yapıldı.

Çocuk parklarında temizlik devam ediyor

Düzce Belediyesi kent merkezinde temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Çocuk parklarında yapılan çalışmalar kapsamında parkın ince temizlik ve çöp kovalarının temizliği yapıldı.
Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine çocuk parklarının temizliğine ağırlık verdi. Kültür Mahallesi Akçam sokakta bulunan çocuk parkında çalışma yapan ekipler, oyun grupları, oturma bankları ve çöp kovalarında detaylı temizlik yaptı. Çevre mahallelerin çocuk parklarında da devam eden çalışmalar kapsamında çocukların temiz ve hijyenik parklarda vakit geçirmeleri için temizlik işleminin devam edeceği bildirildi.

DÜZCE

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:11
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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