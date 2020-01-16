Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya buğday, yonca ve saman bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olmaya devam ediyor. Ekipler belli aralıklarla yüksek kesimlere kadar çıkıp yaban hayvanları içi buğday, yonca ve saman bıraktı. Yemleme çalışmalarının kış ayları boyunca belirli aralıklarla devam edeceğiz bildirildi.

DÜZCE 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 17:59

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.