Şükran Öney Anaokulu öğrencileri gülümsüyor

Türkiye’nin dört bir yanından çektikleri video ile Gülümse Çocuk çalışmasına destek veren okullardan biri de Düzce Şükran Öney Anaokulu oldu. Şükran Öney Anaokulu öğrencileri Gülümse Çocuk adlı besteyi çektikleri video ile seslendirdiler.

Van'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü Ortaokulunda 10 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Hulusi Çakır, öğrencilerinin dikkatini çekebilmek için 9 ay önce 4B sınıfının duvarına "Gülümsemek bulaşıcıdır" yazısını astı. Daha sonra Gaziantep'te görev yapan müzik öğretmeni Çağatay Gürbüz de paylaşımdan etkilenerek "Gülümse çocuk" bestesini hazırladı. Görüntüyü izleyen Türkiye'nin birçok ilindeki öğretmenler de öğrencileriyle çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak çalışmaya destek verdi.

Çalışmaya destek veren okullardan biriside Düzce Şükran Öney Anaokulu oldu.

Düzce Şükran Öney Anaokulu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Eğitimde, okullarda, sınıflarda, evlerde, çocuklarla iletişim kurduğumuz, göz göze geldiğimiz her yerde güler yüz bekliyoruz. Bakanlık olarak talimatımızdır" sözleriyle destek verdiği "Gülümsemek Bulaşıcıdır" sloganına destek verdiklerini açıkladı. İki öğretmenin başlattığı çalışma, yapılan binlerce paylaşım ile kısa sürede 50 şehirdeki 140 okula yayıldı.

DÜZCE 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:41

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