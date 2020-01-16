Sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı İşçilerin kaldığı binada sobadan yangın çıktı

– Düzce’nin Taşköprü köyünde işçilerin kaldığı binada sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Taşköprü köyünde çöp toplayan işçilerin kaldığı evde yangın çıktı. İki katlı binanın üst katında yemek yapıldığı sırada çıkan yangının büyümesi sonucunda durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken büyük maddi hasar meydana geldi.
DÜZCE
16 Ocak 2020 Perşembe
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