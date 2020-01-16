Batı Karadeniz'de kış günleri güneşli geçiyor Akçakoca'da yazdan kalma günler yaşanıyor

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kış günü güneşli hava etkin oluyor.

Hava sıcaklığı termometrelerde 13 dereceyi gösterirken gün içinde yer yer 16 derece olarak da görüldü. Karadenizli vatandaşlar şimdilik şemsiyelerini rafa kaldırmış durumdalar. Günün güneşli geçmesini fırsat bilen bazı vatandaşlar ve çocuklar ise açık havada gezmeye çıktılar. Havanın güneşli olmasını fırsat bilip arkadaşları ile gezmeye çıkan Taha Erkan isimli genç, "Bugün hava çok güzel, gölgede soğuk olsa da güneş ısıtıyor. Zaten bugün hava güzel olduğundan herkes sokakta" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre hava sıcaklığı hafta sonu düşeceği ve yağışlı havaların tekrar etkili olacağı tahmin ediliyor.

DÜZCE 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 17:59

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.