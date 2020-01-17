Düzce'de aralık ayında 45 kişiyi köpek ısırdı

DÜZCE İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019 Aralık ayında kentte 45 kişinin köpekler tarafından ısırıldığını açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019 yılı tarımsal faaliyetleri hakkında açıklama yaptı.Açıklamada "İlimizde meydana gelen ve sağlık kuruluşlarına intikal eden 45 adet ısırık vakası için köpekler 10 gün müşahede altına alınmış ve müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmemiştir" denildi.

8 GIDA İŞLETMESİNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Aralık ayı içerisinde 607 adet gıda ve yem denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerin 532´si gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde, 75´i ise yem satışı yapan iş yerlerinde yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda 8 gıda işletmesine mevzuata aykırılıktan 27 bin 252 TL idari para cezası uygulandı.

126 BİN TON FINDIK İHRAÇ EDİLDİ

Yine Aralık ayı içerisinde Düzce´den Avrupa ülkelerine 126 bin ton fındık ihracatı gerçekleşti. Fındık ihracat işlemlerinin gerçekleşmesi için ise 126 adet ihracat sertifikası düzenlendi.



DÜZCE 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:40

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