Başkan Özlü, “15 günlük ara çok önemli”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 20192020 eğitim öğretim yılı dönem sonu tatili için bir mesaj yayımladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Düzce’de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 70 bin 720 öğrenci ve 5 bin 99 öğretmenin yarı yıl tatiline girmesine ilişkin bir mesaj yayımladı. Öğrenci ve öğretmenlerin yoğun bir ders ve çalışma ortamında verecekleri 15 gün aranın çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Özlü mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bugünden itibaren Düzce il genelinde öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarı yıl tatiline başlıyorlar. Karnelerinde dönem içinde verdikleri emeklerin karşılıklarını bulacaklar. Bazen dersler konusunda başarısızlıklar olduğu görünse de burada aile ve öğretmenlere büyük görev düşüyor. Çocuklarımızın dinlenmelerine, kendi ilgi alanlarına yönelmelerine destek olmalı ve onları dersleri konusunda motive edici etkinliklere yönlendirmeliyiz. İkinci dönem için yapılacak hazırlıkların da ihmal edilmeden, bolca dinlenebilecekleri, gezebilecekleri güzel bir tatil diliyor, kıymetli çocuklarımız ve gençlerimizin başarılarının devamını diliyorum.”

DÜZCE 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:40

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