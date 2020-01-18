Biri tırmaladı biri ısırdı Düzce’de 45 kişiyi kedi köpek ısırdı

Düzce’de Aralık ayında 45 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu ve tedavi gördü.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Düzce'de Kasım ayında 45 kişi kedi tırmalaması ve köpeğin ısırması sonucunda sağlık kuruluşlarına müracaat etti. 45 ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altında tutuldu. Müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmedi.

DÜZCE 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

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