Kızılay, Kur-an kursu öğrencilerine yarıyıl hediyesi verdi

Türk Kızılay Akçakoca Şubesi tarafından Ravza, Ali Balcı ve Ethem Sarıoğlu kuran kursu öğrencilerine kıyafet ve oyuncak hediye edildi.
Akçakoca ilçe Müftülüğünün düzenlediği kuran kurslarında eğitim alan 98 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi. Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Kızılay Akçakoca sorumlusu Özkan Öztürk ve ilçe müftülüğü yetkilileri katıldı. Kıyafet ve oyuncak hediye eden yetkililer, tüm öğrencilere eğitim hayatında başarılar dilediler.
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18 Ocak 2020 Cumartesi
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