Düzce’de "Hamsiler tavaya kanlar Kızılay’a" Düzceliler önce hamsiyi yediler, ardından kan verdiler sonra horon oynadılar

Düzce'de bu yıl ilk kez düzenlenen "Hamsiler Tavaya, Kanlar Türk Kızılay’ına" sloganıyla düzenlenen "1. Hamsi Festivali" renkli görüntülerle başladı. 5 ton hamsinin dağıtıldığı etkinlikte hamsiyi yiyenler ardından kan verdi sonra horon oynadılar.
DÜZCE
18 Ocak 2020 Cumartesi
- İMSAK 06:40
- GÜNEŞ 08:10
- ÖĞLE 13:10
- İKİNDİ 15:39
- AKŞAM 18:01
- YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.