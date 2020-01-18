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Hamsi yediler, kan verdiler, horon oynadılar

DHA

- DÜZCE'de, 'Hamsiler tavaya, kanlar Kızılay'a' sloganıyla düzenlenen Hamsi Festivali'nde vatandaşlar kan bağışında bulunup, horon oynayarak eğlendi.

- DÜZCE'de, 'Hamsiler tavaya, kanlar Kızılay'a' sloganıyla düzenlenen Hamsi Festivali'nde vatandaşlar kan bağışında bulunup, horon oynayarak eğlendi.
Düzce Trabzonsporlular Derneği bu yıl ilk kez 'Hamsiler Tavaya, Kanlar Kızılay'a' sloganıyla Anıtpark Meydanı'nda Hamsi Festivali düzenledi. 2 gün sürecek festivalde vatandaşlara toplam 5 ton hamsi dağıtılacak. Hamsiyi yiyen vatandaşlar önce Kızılay Düzce Şubesi´nin kan bağış otobüsünde kan verdi, ardından Karadeniz yöresi sanatçılarının söylediği şarkılar eşliğinde saatlerce horon oynadı.
Hamsi sırası bekleyen vatandaşlar bir saatten fazla sıra beklediklerin, ancak hamsiyi çok sevdikleri için beklemeye değer olduğunu söyledi. Kan veren vatandaşlar ise, "Hamsiyi yedik, kanı verdik. Horon oynayacağız. Hamsiyi yedin mi adamın kanı kaynıyor" dedi.
Düzce Trabzonsporlular Derneği Başkanı Mustafa Bilgin iki gün sürecek festivalde 5 ton hamsi ikram edeceklerini belirterek, "2,5 tonu bugün, 2,5 tonu yarın dağıtılacak. Burada bir sloganımız var. Kan bağışı ile ilgili Kızılay'ın bir sloganı vardı, '1 kan 3 can' diye, biz de ona istinaden Düzce Kızılay Şubesi ve Düzce Trabzonsporlular Derneği ortaklığı ile kan bağışı kampanyamızın adını 'Hamsiler Tavaya, Kanlar Kızılay'a' dedik. Katılım ve kan bağışı oranında büyük ilgi var. İnşallah rekor kırmayı hedefliyoruz. Hamsi çok oynak bir hayvandır. Bunu da insanlar yediği zaman bir nevi hamsiye benziyorlar. Kan damarda durmuyor, kanlar Kızılay'a geliyor. Vatandaşlarımız önce hamsiyi yiyecek, sonra kanını verecek. Sonra horonu tepecek" dedi.
Festival kapsamında ayrıca Anıtpark Meydanı´na kurulan stantlarda Trabzon yöresine ait yiyecek, giyecek ve içecekler de satışa sunuldu.

DÜZCE

18 Ocak 2020 Cumartesi

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