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Hamsi Festivali sona erdi

İHA

Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ilki gerçekleştirilen 1. Hamsi Festivali sona erdi. Festival boyunca 5 ton hamsi dağıtılırken, konserler ile halk doyasıya eğlendi.

Hamsi Festivali sona erdi

Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ilki gerçekleştirilen 1. Hamsi Festivali sona erdi. Festival boyunca 5 ton hamsi dağıtılırken, konserler ile halk doyasıya eğlendi.
Düzce’de ilk kez gerçekleştirilen 1. Hamsi Festivali sona erdi. Festival kapsamında 5 ton hamsi Düzcelilere dağıtılırken, birbirinden farklı Karadeniz sanatçıları da Düzcelilere konser verdi. 3 gün boyunca horona doyan Düzceliler festivalden memnun ayrıldı. Festival kapsamında Düzceliler, Karadeniz yöresine ait olan ürünleri kurulan stantlardan satın alırken, Trabzonspor imzalı 6 forma çekiliş ile Düzcelilere hediye edildi. Ayrıca etkinlikte çalan kemençe ile vatandaşlar doyasıya horon oynadı. Festivalin son gününün iyi geçtiğini dile getiren Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bilgin, festival boyunca hava sıcaklıklarının iyi olduğunu bu nedenle binlerce kişinin etkinliğe geldiğini belirterek, “Bugün festivalimizin son günü. 3 gün boyunca binlerce kişi etkinlik alanımıza geldi. Son gün ve Pazar olması nedeni ile alanımızda şu anda 10 bin kişi olduğunu düşünüyoruz. Bugün de binlerce vatandaşa hamsi dağıtımını yaptık. Etkinliğimizin sonunda 6 tane imzalı formamızı çekiliş ile katılımcılara vereceğiz. Festivalimize çevre illerden de yüzlerce kişi geldi. Çevre illerden bir çok Trabzonsporlular Dernek başkanı da bugün etkinliğimizde bizi yalnız bırakmadı. Katılımcı herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Etkinliklerimiz kesinlikle devam edecek. Yaz etkinliğimizde programımızda bulunuyor'' dedi.
Etkinliğe İstanbul’dan katılan Trabzon Vakfıkebir Çavuş Köyü Dernek Başkanı Ali Kemal Bayraktar, Mustafa Bilgin’e desteklerini ileterek, güzel bir etkinlik yaptıklarını ve kendisine her zaman destek vereceklerini dile getirdi. Bayraktar, ''Bu etkinlik bu kadar olur. Kendisine başarılar diliyorum. Kendisine her zaman destek vereceğiz. Hiçbir zaman desteğimizi eksik etmeyeceğiz’' dedi.
Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Demirci’de yaptığı açıklamada çevre illerden gelen kişilerin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Demirci, ''İlk organizasyonumuz olmasına rağmen katılımcı sayımız gayet iyi. Bu etkinliğimizin belki ikinci sezon ikinci dönem olarak devam edecek. Ama geleneksel hale gelecek. Bugün hava sıcak olmasına rağmen güzel bir katılım var. Diğer şehirlerden de bir çok katılımcı bugün etkinliğimize katılım sağladı. Mutluyuz. Güzel bir organizasyon yaptık. Devamı gelecek. Katılımcı herkese teşekkür ediyoruz’' şeklinde konuştu.
Etkinlik gün boyu çeşitli sanatçıların konserleri ile devam ederek son buldu.

DÜZCE

19 Ocak 2020 Pazar

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