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Düzce’deki konut satışı bir önceki yıla göre düştü Düzce’de 2019 yılında 7 bin 94 konut satıldı

İHA

– Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2019 yılında Düzce'de 7 bin 94 konut satışı gerçekleşti.

Düzce’deki konut satışı bir önceki yıla göre düştü Düzce’de 2019 yılında 7 bin 94 konut satıldı

– Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2019 yılında Düzce’de 7 bin 94 konut satışı gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2019 yılı Ocak ayında 500, Şubat ayında 452, Mart ayında 523, Nisan ayında 434, Mayıs ayında 377, Haziran ayında 343 konut, Temmuz ayında 510 konut, Ağustos ayında 500 konut, Eylül ayında 765 konut, Ekim ayında ise 800 konut, Kasım ayında 778 ve aralık ayında da bin 52 konut satışı gerçekleşti.
Düzce’de 2018 yılında 8 bin 160 konut satışı gerçekleştirilirken bu yıl 7 bin 94’de rakamı ile geçen yıldan az konut satıldığı öğrenildi.

DÜZCE

20 Ocak 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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