Kayıt tamir atölyesi gece alev alev yandı

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– Düzce’nin Akçakoca ilçesi Melenağazı mevkiinde kayık tamir atölyesinde yangın çıktı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Melenağzı Köyündeki Halil İbrahim Tan'a ait kayık tamir atölyesinde gece yarısı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Soğutma çalışmasıyla tamamen söndürülen yangında, maddi hasar meydana geldi.

DÜZCE 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:39

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