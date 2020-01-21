Çıkan yangınlarda 2 ev yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çıkan yangınlarda 2 ev yandı

İHA

Çıkan yangınlarda 2 ev yandı

Düzce’de akşam saatlerinde 2 ayrı mahallede meydana gelen yangınlarda 2 ev kullanılamaz hale geldi. Düzce Belediyesi İtfaiye Ekipleri yangınlara kısa sürede müdahale ederek olası felaketi engelledi.
Edinilen bilgilere göre; ilk yangın Akınlar Mahallesi 2557. sokakta meydana geldi. Abdullah Gülbahar’a evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbar etmesi sonucu bölgeye kısa süre içerisinde gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa süre içinde söndürerek kontrol altına aldı.
Ekipler yangının çıkış nedenini araştırırken ikinci bir yangın haberi Karaca Mahallesi Aziz Yüksel sokaktan geldi. Ergin A.’nın kaldığı evde belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye Ekipleri tek katlı evde çıkan yangını kontrol altına aldı.
Her iki yangında da mahalleli sokağa dökülürken ekiplerin kısa sürede yangınlara müdahale etmesi dikkatlerden kaçmadı. Her iki olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

DÜZCE

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Halk otobüsü, otomobile çarptı; yolcular yere savruldu
YEREL HABERLER Halk otobüsü, otomobile çarptı; yolcular yere ...
Kontrolsüz dönen otomobile halk otobüsü çarptı Çarpışmanın etkisiyle yolcular otobüsün içine savruldu Kaza anı otobüs kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kontrolsüz dönen otomobile halk otobüsü ...
Jandarma römorkları tek tek buluyor
YEREL HABERLER Jandarma römorkları tek tek buluyor
Kaymakam Kurt’tan anlamlı mesaj
YEREL HABERLER Kaymakam Kurt’tan anlamlı mesaj
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu
Kayıt tamir atölyesi gece alev alev yandı
YEREL HABERLER Kayıt tamir atölyesi gece alev alev yandı
Canbul Düzce’yi Türkiye şampiyonasında temsil edecek
YEREL HABERLER Canbul Düzce’yi Türkiye şampiyonasında temsil edecek
Avcıların bulduğu yaralı karaca tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Avcıların bulduğu yaralı karaca tedavi altına alındı
Fındık ihracatı geçen yılı geçti Düzce’de AB ülkelerine 15 bin 343 ton fındık ihraç edildi
YEREL HABERLER Fındık ihracatı geçen yılı geçti Düzce’de AB ...
Düzce’deki konut satışı bir önceki yıla göre düştü Düzce’de 2019 yılında 7 bin 94 konut satıldı
YEREL HABERLER Düzce’deki konut satışı bir önceki yıla göre ...
(Özel) Görme engelli Özbek öğrencilerin dünyasını değiştirdi Ahizer Özbek “Hayallerinizin peşinden koşun”
YEREL HABERLER (Özel) Görme engelli Özbek öğrencilerin dünyasını ...
Vatandaş ihbar etti 8 işletme ceza yedi
YEREL HABERLER Vatandaş ihbar etti 8 işletme ceza yedi
Hamsi Festivali sona erdi
YEREL HABERLER Hamsi Festivali sona erdi
Türkiye’de ilk olacak Alzheimer Hastalarına, GPS takipli Saat
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk olacak Alzheimer Hastalarına, GPS ...
Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
Kayıp alzheimer hastası, tarlada ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp alzheimer hastası, tarlada ölü bulundu
Başkan Yanmaz Hamsifest'e katkıda bulunan iş adamlarına plaket verdi
YEREL HABERLER Başkan Yanmaz Hamsifest'e katkıda bulunan iş ...
Düzce’de aralık ayında 2,5 milyon tavuk satıldı
YEREL HABERLER Düzce’de aralık ayında 2,5 milyon tavuk satıldı
Arama kurtarma ekipleri yaşlı adam için seferber oldu
YEREL HABERLER Arama kurtarma ekipleri yaşlı adam için seferber oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X