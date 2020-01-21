Çıkan yangınlarda 2 ev yandı

Düzce’de akşam saatlerinde 2 ayrı mahallede meydana gelen yangınlarda 2 ev kullanılamaz hale geldi. Düzce Belediyesi İtfaiye Ekipleri yangınlara kısa sürede müdahale ederek olası felaketi engelledi.

Edinilen bilgilere göre; ilk yangın Akınlar Mahallesi 2557. sokakta meydana geldi. Abdullah Gülbahar’a evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbar etmesi sonucu bölgeye kısa süre içerisinde gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa süre içinde söndürerek kontrol altına aldı.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırırken ikinci bir yangın haberi Karaca Mahallesi Aziz Yüksel sokaktan geldi. Ergin A.’nın kaldığı evde belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye Ekipleri tek katlı evde çıkan yangını kontrol altına aldı.

Her iki yangında da mahalleli sokağa dökülürken ekiplerin kısa sürede yangınlara müdahale etmesi dikkatlerden kaçmadı. Her iki olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

DÜZCE 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:05

YATSI 19:28

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