Yüzücüler kıyasıya yarıştı

Okul Sporları federasyonu ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Gençler ve Yıldızlar Yüzme müsabakaları sona erdi. Yarışlar Düzce Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi.

15 okul ve 50 yüzücünün katıldığı okul sporları gençler ve yıldızlar yüzme müsabakaları sonunda Genç Kızlarda 50 metre serbest, 50 metre sırtüstü, 50 metre kurbağalama ve 100 metre serbest teknikte Arsal Anadolu Lisesi’nden Nil Yağmuroğlu birinci, gençler erkeklerde 50 metre serbest, 100 metre kurbağalama ve 50 metre sırtüstü teknikte Adnan Menderes Ticaret Lisesi’nden Emirhan Yavuz, 50 metre kurbağalama,100 metre serbest, 100 metre sırtüstü teknikte Final Koleji Anadolu Lisesi’nden Bartu Koç, 50 metre kelebek, 100 metre kelebek ve 200 metre serbest teknikte Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi’nden Alper Yıldız, 200 metre kurbağalama teknikte Kültür Koleji Anadolu Lisesi’nden Enes Erman birinci oldu.

Yıldız Kızlarda 50 metre serbest ve 50 metre sırtüstü teknikte Doğa Koleji Orta Okulu’ndan Nazlı Önsöz, 50 metre kurbağalama, 100 metre serbest, 100 metre sırtüstü, 100 metre kurbağalama teknikte Kültür Koleji Orta Okulu’ndan Güneş Özkurt,50 metre kelebek, 100 metre kelebek, 200 metre serbest teknikte Mustafa Kemal Orta Okulu’ndan Azra Gökçe Topkara, 200 metre serbest teknik ve 400 metre serbest teknikte Mehmet Zahit Kevseri İmam Hatip Orta Okulu’ndan Zehra Nur Aksoy, 200 metre kurbağalama teknikte İsmet Paşa Orta Okulu’ndan Fatma Akgün, Yıldız erkeklerde ise 50 metre serbest, 50 metre kurbağalama, 100 metre serbest, 100 metre kurbağalama teknikte Kültür Koleji Orta Okulu’ndan Kaan Yılmaz, 50 metre sırtüstü, 100 metre sırtüstü teknikte Kültür Koleji Orta Okulu’ndan Ozan Yılmaz, 50 metre kelebek ve 200 metre kurbağalama teknikte Mustafa Kemal Orta Okulu’ndan Mustafa Ensar, 100 metre kelebek, 200 metre serbest teknik, 200 metre kelebek teknikte Gazi Mustafa Kemal Orta Okulu’ndan Yusuf Efe Budakçı birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini beden eğitimi öğretmenleri ve yüzme antrenörleri Selbi Pehlivan ile Sercan Akbaş verdi.

DÜZCE 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:39

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