Akçakoca'da 50 yıl su sorunu olmayacak

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ,''Yerleşik nüfusu yaklaşık 26 bin olan, yaz aylarında yerli ve yabancı turist akını ile 100 bin kişiyi ağırlayan Akçakoca'da yeni yapılan su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca'nın 50 yıllık su ihtiyacını tedarik edecek olan ve günlük 26 bin metreküp kapasiteye sahip olan dünya standartlarında olan arıtma tesisimiz temiz su temin etmeye başladı.'' ifadelerine yer verdi.

Koçullu köyünde bulunan 22 Dönüm üzerine kurulu olan arıtma tesisi inşaatını yerinde inceleyen Başkan Yanmaz, kendisine eşlik eden yetkili ve teknik personelden çalışmaların ilerleyişi hakkında detaylı bilgiler aldı. Bugüne ve geleceğe kaliteli, sağlıklı bir yaşam olanağı sağlama hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Akçakoca Belediye Başkanı M.Okan Yanmaz, tesisin tamamlanması ile Akçakoca'nın 50 yıllık su probleminin ortadan kalktığını vurguladı.

DÜZCE 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:05

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.