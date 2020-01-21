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Beyin pili ameliyatları anlatıldı

İHA

Düzce Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ve kişisel gelişime önemli katkılar sunan "Açık Ders Uygulaması"nın 13.'sünde "Beyin Pili Ameliyatları" anlatıldı.

Beyin pili ameliyatları anlatıldı

Düzce Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ve kişisel gelişime önemli katkılar sunan “Açık Ders Uygulaması”nın 13.’sünde “Beyin Pili Ameliyatları” anlatıldı.
Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Değirmenci’nin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, öğretim elemanları, davetli misafirler ve öğrenciler katılım sağladı.
Beyin pili ve Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) ameliyatının tanımı ile Açık Ders’e başlayan Prof. Dr. Yıldız Değirmenci, ameliyatın Parkinson Hastalığı, Esansiyel Tremor (el titremeleri) ve Distoni gibi hareket bozukluklarında uygulandığını ve çok başarılı sonuçlar verdiğini ifade etti. Parkinson hastalığının ilerleyici bir hastalık olduğunu katılımcılarla paylaşan Değirmenci, Parkinson’un durdurulamadığını ancak doğru tanı ve tedavi ile kontrol altına alınarak kaliteli bir yaşamın sürdürülebildiğini ifade etti.
Parkinson hastalarında istem dışı hareketlerin ortaya çıkması, ellerin titremesi, bedende katılaşma ve donuk bir yüz ifadesinin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yıldız Değirmenci, beyin pili takılan hastalarda mutlu ve kendine güvenen bir yüz ifadesinin oluştuğunu söyledi.
Beyin pillerinin her Parkinson hastalarına uygulanamayacağına vurgu yapan Öğretim Üyesi, tanı net değilse, şiddetli depresyon, kongitif tutulum, cerrahiye engel tıbbı problemler var ise dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ameliyat esnasından bazı görüntüler de paylaşan Değirmenci, ameliyatın bilinenin aksine zor olmadığını, ameliyat esnasında hastanın uyanık olduğunu ve onunla iletişim halinde olunduğunu dile getirdi.
Hastalarının pil açılmadan ve pil açıldıktan sonraki videolarını, duygu ve düşüncelerini de katılımcılarla paylaşan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Değirmenci, hastalarının kendisine artık 2. bir doğum günü olduğunu söyleyerek mutluluklarını ifade ettiklerini söyledi.
Yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için Prof. Dr. Yıldız Değirmenci’ye Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

DÜZCE

21 Ocak 2020 Salı

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