Soğuk hava Düzce’yi etkisi altına alacak

Düzce Valiliği, kuvvetli buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Mevsimsel değişikliklerin kendini göstermesinin ardından Düzce Valiliği yaptığı açıklama ile don ve buzlanma uyarısı yaptı. Yarın (23 Ocak 2020) itibariyle Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasına karşı vatandaşların uyarıldığı yazıda şu ifadelere yer verildi: “Yurdumuzun kuzey ve doğu kesimlerinin yarın Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günü beklenen yağışların, Batı Karadeniz Bölgesi’nin tamamının 200 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli (1020cm) kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden başta buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

DÜZCE 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:39

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