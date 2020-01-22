Sorunlara anında çözüm masası

Düzce Belediyesi vatandaşların taleplerinin anında çözüme kavuşturulması amacıyla düzenlenen müdürmuhtar toplantılarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi mahalle muhtarları ve kurum arasındaki iletişimin yalnızca Muhtarlık işleri Müdürlüğü ile sınırlı kalmaması amacıyla geçtiğimiz ay müdürlermuhtarlar toplantısı düzenlemeye başlamıştı. Veteriner İşleri Müdürlüğünün ilkini gerçekleştirdiği toplantı bu ay da Temizlik İşleri Müdürlüğü ile düzenlendi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün, vatandaşların talep ve sorunlarının daha hızlı çözüme kavuşturulmasını sağlanmak amacıyla talimat verdiği toplantılar her ay bir birimin mahalle muhtarları ile birebir görüşerek fikir alış verişinde bulunması ile yapıldı. Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün organizasyonu ile bir araya gelen Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri ve muhtarlar toplantısında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı.



Sıfır atık projesi önemli

Temizlik İşleri Müdürlüğü çöplerin düzenli toplanması ve bu konuda vatandaşların uyması gereken gün ve saatlere ilişkin bilgiler aktarırken geri dönüşüm ve atıkların azaltılması konusunda evsel ve diğer atıkların birbirinden ayrıştırılması gerektiğine vurgu yaptı. Atık pil ve elektronik malzemeler için şehrin belli noktalarına yerleştirilen toplama ünitelerinden söz eden yetkililer mahalle muhtarlarının bu konuda vatandaşları bilgilendirmesini istedi. Ayrıca çöp konteyneri ihtiyacı olan mahalleleri de not alan Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tespitlerin zaman kaybetmeden yapılarak ihtiyaçların karşılanacağını belirtti.

DÜZCE 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:39

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