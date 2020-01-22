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Kar yağışı nedeniyle aç kalan hayvanlara yem bırakıldı Düzce’de yüksek kesimlerde kar kalınlığı ...

İHA

Kar yağışı nedeniyle aç kalan hayvanlara yem bırakıldı Düzce’de yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreyi buldu

– Düzce’de yüksek kesimlerde kar kalınlığının yarım metreyi geçmesi nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olmak için doğaya yem bıraktılar. Ekipler doğaya 100 kg buğday, 250 kg pazar artığı, 120 kg saman ve 80 kg yulaf ile 2 farklı noktada yemleme çalışması yaptı. Yemleme çalışmalarında kar yağışının fazla olduğu alanlara 8x8 paletli kar aracı ile yemler çıkartıldı. Yemleme çalışmalarının kış mevsimi boyunca devam edeceği bildirildi.

DÜZCE

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:07
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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