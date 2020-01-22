Denetimli hükümlülerin yaptığı eserler, görücüye çıktı

– Düzce Denetimli Serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlüler, aldıkları kursların sonrasında hazırladıkları el emeği ürünler, görücüye çıktı. Düzce El Sanatları Merkezi Kursiyerleri ile birlikte sergi açan denetimli serbestlik tedbiri altındaki hükümlülerin eserleri sergiyi gezenleri mest etti.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığınca yürütülen ‘Hayatı İşliyoruz’ ve ‘Işığını yansıt’ projeleri kapsamında denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerin el emekleri sergiye çıktı. Telkari, kazaziye ve filografi ürünlerinin yer aldığı serginin açılışını Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Düzenlenen kursları ve etkinlikleri hükümlülerin meslek sahibi olması açısından çok önemsediklerini kaydeden Vali Dağlı, “Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı Denetim Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki hükümlülerin kamu kuruluşlarıyla birlikte proje geliştirerek yapmış olduğu kursların sonucunda da el emeği göz nuru eserleri hep birlikte görmüş olduk. Bu çalışmaları önemsiyoruz. Çünkü bu çalışma hükümlülerin meslek sahibi olabilmelerine yardımcı olacak. Bu tür etkinlikleri arttıracağız. Kurslarımızı uzatacağız. Kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Bu güzel eserlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ise projelerin sayısını arttıracaklarını belirterek, “Denetimli serbestlik yükümlülüğü altında olan bayan ve erkek hükümlülerin eşleri ve ailedeki bayanlara yönelik verilen üç farklı kursun ürünlerini sergiledik. Valimiz ve Belediye Başkanlığımız bize destek oluyor. Burada amaç yükümlüleri sosyal hayata adapte etmek. Sosyalleşmelerini sağlamak ve eğitim faaliyetleri yanında el becerilerini arttırmak. Burada hocalarımız belirli saatlerde kurslarını verdiler. Hazırlanan ürünlerin halka sergilenmesi fırsatını elde ettik. Bu konudaki faaliyetlerimizi arttıracağız. Amacımız hükümlülerin bir meslek edinmesini, aile bütçesine katkı sunmasını, sosyalleşmesini sağlamak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı sayın valimize belediye başkanlığına ve sıvıl toplum kuruluşlarına teşekkür ederim” diye konuştu.

Sergide denetimli Serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülerin yanı sıra el sanatları eğitim merkezine bağlı kurslarda eğitim veren öğretici ve kursiyerler ile yaptıkları eserleri de yer aldı.

DÜZCE 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:39

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